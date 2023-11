Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Tageswohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (22.11.2023) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Im Hörlen" in Döffingen ein. Über die Terrassentüre verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Schränke im Unter- sowie Obergeschoss. Hierbei erbeuteten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag, Schmuck sowie mehrere Scheckkarten. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

