POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Einbruch in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (22.11.2023) brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg ein und stahl unter anderem Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Täter machte sich zunächst an einem Fenster des Lokals zu schaffen, so dass es ihm möglich war, eine Scheibe zu entfernen. Hierbei ging eine weitere Scheibe zu Bruch. Im Inneren öffnete er anschließend ...

