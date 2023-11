Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: Unfallflucht im Bereich des Engelbergtunnels

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 09.15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg kurz nach dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung München ereignete. Eine bislang unbekannte Person, die vermutlich einen dunkelblauen Kleinwagen lenkte, befuhr den mittleren Fahrstreifen auf der Überleitung zur BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus noch unbekannter Ursache bremste die unbekannte Person ihren PKW abrupt ab. Ein dahinterfahrender 33-jähriger VW Crafter-Lenker musste hierauf ebenfalls stark abbremsen. Dies hatte zur Folge, dass eine 28 Jahre alte Mercedes A-Klasse-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig verzögern konnte und auf den VW auffuhr. Der Unbekannte im Kleinwagen setzte seine Fahrt anschließend über eine Sperrfläche in Richtung Karlsruhe fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt. Unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de sucht die Polizei Zeugen, die weitere Hinweise zu dem dunkelblauen Kleinwagen geben können.

