Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw beschädigt

Zeugin hinterlässt Zettel

Emmerich am Rhein-Hüthum (ots)

Am Dienstag (28. März 2023) kam es gegen 08:15 Uhr an der Eltener Straße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Ein dort in Fahrtrichtung Emmerich abgestellter roter OPEL Adam wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, auf der Fahrerseite beschädigt. Sowohl der Spiegel als auch die Abdeckung wurden abgerissen.

Eine Zeugin, welche einen Zettel an der Scheibe des OPEL Adam hinterlassen hat, vermutet dass ein schwarzer OPEL den Schaden verursacht haben könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen zudem beschriebenen Sachverhalt und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell