Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.11.2023) brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg ein und stahl unter anderem Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Täter machte sich zunächst an einem Fenster des Lokals zu schaffen, so dass es ihm möglich war, eine Scheibe zu entfernen. Hierbei ging eine weitere Scheibe zu Bruch. Im Inneren öffnete er anschließend gewaltsam einen Geldspielautomaten und stahl das enthaltene Bargeld. Versuche, einen weiteren Spielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterten. Im Thekenbereich fand der Einbrecher einen Laptop und Münzgeld, die er ebenfalls entwendete. Außerdem stahl er sieben Flaschen verschiedener Alkoholika. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell