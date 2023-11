LPI-EF: Streit mit mehreren Verletzten

Erfurt (ots) - Die Polizei führte am Samstag in der Hannoverschen Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von fast sechs Stunden überschritten dabei 125 Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Trauriger Spitzenreiter mit einer Geschwindigkeit von 139 km/h war ein 55 bis 60 Jahre alter Opel-Fahrer. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ...

