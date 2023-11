Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto landet im Graben

Sömmerda (ots)

In der Rohrborner Chausee in Sömmerda landete in der Nacht zu Sonntag ein Auto im Straßengraben. Drei Personen waren mit ihrem Ford auf dem Wirtschaftsweg unterwegs gewesen, als sie von der Straße abkamen. Sie prallten gegen einen Baum und kamen im Graben zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich eine 42-jährige Frau leicht. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Beim Eintreffen der Polizei waren zwei Personen auf und davon und die 42-Jährige stritt ab, gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der Frau ein Ergebnis von über zwei Promille an. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und sie musste eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen müssen nun zeigen, wer hinter dem Steuer gesessen und den Unfall verursacht hat. (SE)

