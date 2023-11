LPI-EF: Betrunken auf einem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots) - Ein Alarm trieb einen Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in die Flucht. Ein unbekannter Täter hatte beabsichtigt in ein Einkaufszentrum im Erfurter Norden einzubrechen. Dabei scheiterte dieser bereits an der Eingangstür. Als der Einbrecher das Türschloss knackte, öffnete er damit nicht nur die Tür. Auch den Alarm löste er mit seinem laienhaften Vorgehen aus. Aufgeschreckt durch die Sirene ergriff er mit leeren Händen die Flucht. Die Polizei ermittelt ...

