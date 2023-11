Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in Bar eskaliert

Erfurt (ots)

Ein Streit zwischen mehreren Personen endete Freitagnachmittag mit Schnittwunden. In einer Bar in der Erfurter Innenstadt waren zwei unbekannte Männer mit einem Mitarbeiter in Streit geraten. Dabei attackierten die beiden den 58-Jährigen. Anschließend zog einer der Männer eine Stichwaffe und verletzte den Barkeeper. Um sich zu wehren griff dieser zu einem Staubsaugerrohr. Ein Zeuge versuchte zu helfen und warf einen Blumentopf in Richtung der Angreifer. Schließlich benutzte der Barkeeper sein Pfefferspray, um das Duo in die Flucht zu schlagen. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (SE)

