Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sechs Fahrverbote bei Geschwindigkeitskontrolle

Erfurt (ots)

Die Polizei führte am Samstag in der Hannoverschen Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von fast sechs Stunden überschritten dabei 125 Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Trauriger Spitzenreiter mit einer Geschwindigkeit von 139 km/h war ein 55 bis 60 Jahre alter Opel-Fahrer. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Weitere fünf Verkehrsteilnehmer erfuhren sich mit Geschwindigkeiten zwischen 115 km/h bis 124 km/h ebenfalls Fahrverbote, hohe Bußgelder und Punkte in Flensburg. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell