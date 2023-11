Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Geldbeuteldiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwoch (22.11.2023) gegen 12:45 Uhr aus einem geparkten Fahrzeug in der Lange Straße in Sindelfingen einen Geldbeutel entwendet. Eine 61-jährige Mercedes-Lenkerin parkte ihr Fahrzeug vor ihrem Ladengeschäft ab und begab sich kurz in den Verkaufsraum. Als sie diesen wieder verließ und zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den unbekannten Täter fest, der in diesem Moment sich über die Beifahrerseite in ihren Mercedes lehnte und aus ihrer abgestellten Handtasche ihren Geldbeutel entwendete. Nachdem der Täter mutmaßlich die 61-Jährige wahrnahm, rannte er sofort in Richtung Turmgasse davon. Bei dem Täter solle es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten und rund 165 bis 175 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er hatte kurze schwarze Haare und soll von muskulös Statur gewesen sein. Bei der Tat trug er einen roten Kapuzenpullover, eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe. Im Geldbeutel befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell