POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Schwerverletzte nach Glatteisunfall

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Samstag (02.12.2023, zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr) gegen eine Hauswand in Oelde gefahren. Der beschädigte Hauswand befindet sich am Parkplatz eines Supermarktes an der Warendorfer Straße. Spuren deuten darauf hin, dass ein Fahrzeug dagegen gestoßen sein muss. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

