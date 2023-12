POL-WAF: Oelde. Gegen Hauswand gefahren

Warendorf (ots) - Ein goldener Opel Meriva ist am Samstag (02.12.2023) in Warendorf angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 12.00 Uhr und 13.08 Uhr an der Kirchstraße und wurde hinten links beschädigt - vermutlich durch ein rotes beteiligtes Fahrzeug. Wir bitten den Beteiligten sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden. ...

mehr