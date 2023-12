POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Freitagabend (01.12.2023, 23.30 Uhr) gegen ein Tor in Oelde gefahren, hat es beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Tor gehört zu einer Pension mit Feiermöglichkeit an der Keitlinghauser Straße. Vermutlich hat der unbekannte Beteiligte an der Einfahrt zur L 793 wenden wollen, ist gegen das Tor gestoßen, hat es beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Hinweise ...

mehr