Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ergebnisse zum gestrigen Kontrolltag

Gifhorn (ots)

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn beteiligte sich am 26.09.2023 an den länderübergreifenden Kontrollen zur Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". Die Kontrollaktionen richteten sich dabei nach der Thematik "Rücksicht im Blick".

So fanden am Morgen, zwischen 07:15 Uhr und 09:15 Uhr sowie am frühen Nachmittag, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf dem Wilscher Weg, in Höhe der dortigen Kindertagesstätte statt. Dabei wurden insgesamt 23 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Gegen 15 Autofahrerinnen und Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, dass ein Bußgeld nach sich zieht. Acht Fahrerinnen und Fahrer mussten aufgrund ihrer überhöhten Geschwindigkeit ein Verwarnungsgeld hinnehmen.

Die Beamten kontrollierten am Nachmittag und Abend zudem den Verkehr entlang der Braunschweiger Straße. Zwischen 15:00 Uhr und 20:45 Uhr wurden sie dabei auf vier E-Scooter aufmerksam, mit denen je zwei Personen fuhren. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeiten gegen die in allen Fällen jugendlichen Fahrer eingeleitet. Ebenfalls in den Fokus gerieten im Kontrollzeitraum fünf Motorräder, bei dreien war aufgrund von Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen, bei zweien war die Beleuchtung defekt. Zudem fielen fünf Autofahrer durch Posing-Verhalten auf, also starkes Beschleunigen, quietschende Reifen und ähnliches Verhalten. Hier wurden mit den verantwortlichen Fahrern eindringliche Gespräche zur Sensibilisierung geführt.

Allen kontrollierten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern wurde verdeutlicht, wie wichtig Rücksicht und gegenseitige Rücksichtnahme ist. Unser Appell ist klar, wir alle teilen uns denselben Raum. Ob zu Fuß, mit dem Rad, E-Scooter, Auto oder LKW. Alle wollen sicher ans Ziel kommen, also sollte immer Rücksicht genommen werden. Rücksicht kann Leben retten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell