Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf ein E-Bike im Wert von etwa 5500 Euro hatten es Diebe in Nordhausen abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 21.45 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Conrad-Fromann-Straße. Daraus entwendeten sie das E-Bike des Herstellers Cube sowie mehrere Schuhe der Marke Adidas. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0044508

