Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus - Vierstellige Summe erbeutet

Bremerhaven (ots)

Opfer einer Betrugsmasche wurde nun offenbar eine 50-jährige Frau in Bremerhaven. Sie erhielt am Dienstagnachmittag einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon, welchen sie jedoch verpasste. Kurz darauf erhielt sie von derselben Nummer eine Nachricht beim Dienst Whatsapp, in der ihr ein Link zugesendet wurde. Nun rief eine vermeintliche Sparkassenmitarbeiterin bei der Bremerhavenerin an und wies sie an, ein Programm herunterzuladen und dort persönliche Daten einzutragen. Zudem habe sie ein Foto ihres Gesichts hinterlegen müssen. Dies alles geschehe laut der angeblichen Bankmitarbeiterin aus Sicherheitsgründen. Die 50-Jährige schenkte dem Glauben und befolgte die Anweisungen. Einige Stunden später bemerkte die Bremerhavenerin unrechtmäßige Abbuchungen von ihren Konten in vierstelliger Höhe. Daraufhin wandte sie sich an die Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Zudem ließ sie über die Bank ihre Konten vorsichtshalber sperren. Die Polizei warnt: Kriminelle versuchen, Bankkunden mit Phishing-Mails oder Schadsoftware die Zugangsdaten ausspähen. Am Telefon geben sie sich darüber hinaus als Mitarbeiter des Geldinstituts aus. Zusätzlich nutzen die Betrüger einen weiteren Vorteil des digitalen Bankbesuchs: Weil jeder seine Bankgeschäfte per Smartphone oder über fremde Rechner überall auf der Welt erledigen kann, können sie Daten auch über viele Wege abschöpfen. Vor allem Smartphones sind verstärkt Angriffen ausgesetzt, die nur dazu dienen, sensible Daten abzufangen. Deswegen sollte jeder grundsätzlich auch auf die Sicherheit seines Smartphones achten. Daher der dringende Rat Ihrer Polizei:

- Seien Sie bei derartigen Anrufen von Geldinstituten stets skeptisch - insbesondere, wenn Sie sonst nicht via Telefon mit Ihrer Bank kommunizieren.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

- Rufen Sie selbstständig Ihre Bank unter der offiziellen Telefonnummer an.

- Sollten Sie Opfer eines Betrugs(versuchs) geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Eine Checkliste mit Handlungsanweisungen für den Betrugsfall finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ gefahren-im-internet/online-banking/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell