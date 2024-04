Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher erbeuten Schmuck und Elektrogeräte - Zeugen gesucht - Tipps der Polizei

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 2. April, 6 Uhr, und Mittwoch, 3. April, 17 Uhr, in ein Reihenhaus an der Auerstraße in Bremerhaven-Grünhöfe eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter Zugang über eine aufgehebelte Balkontür. Anschließend durchsuchten sie die Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie unter anderem Schmuck, Bargeld und Elektrogeräte mit und entkamen unerkannt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf eine vierstellige Summe. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen an der Auerstraße zwischen Daimlerstraße und Boschstraße gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

Tipps zum Einbruchschutz

Die Polizei Bremerhaven verzeichnet in den letzten Wochen, insbesondere in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern, eine Zunahme von Einbrüchen und bittet die Bevölkerung um Wachsamkeit. Einbrüche in Wohnungen und auch Privathäuser finden häufig am helllichten Tag statt, wenn niemand zu Hause ist. Den typischen Einbrecher gibt es nicht. Personen, die einbrechen, sind weder an ihrer Kleidung, ihrem Alter, Geschlecht oder an sonstigen Merkmalen erkennbar. Sie handeln meist diskret, routiniert und schnell. Seien Sie daher besonders aufmerksam bei Personen, die Ihnen unbekannt sind. Zögern Sie nicht, diese anzusprechen. Fragen Sie, was sie wollen. Melden Sie verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder andere Eindrücke sofort der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Im Folgenden sind Tipps der Polizei aufgeführt, wie Sie mit ganz einfachen Verhaltensregeln Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung besser schützen können. - Ein einfacher und guter Rat für Bewohner von Mehrfamilienhäusern lautet: Fragen Sie vor dem Öffnen der Haustür nach, wer da ist. Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos über den Summer die Tür, sondern zeigen Sie ein gesundes Misstrauen.

- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen.

- Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern die Kellertüren stets geschlossen sind.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

- Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

- Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

- Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

- Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

Technischer Einbruchschutz:

In etwa der Hälfte der Fälle bleibt es bei einem Einbruchversuch, weil die Täter nicht in die Wohnungen oder Häuser gelangten oder nichts entwendeten und dies nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Maßnahmen. Oftmals reichen wenige Maßnahmen aus, um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu erhöhen. Zumal die wenigsten Einbrecher Profis sind. Eine mechanische Grundsicherung bleibt die Basis eines wirksamen Sicherheitskonzeptes. Die Polizei Bremerhaven führt bei Ihnen auf Wunsch kostenlose Beratungen vor Ort durch. Dabei wird Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung auf Schwachstellen überprüft. Sie erhalten im Anschluss ein Beratungsprotokoll mit Verbesserungsvorschlägen.

Sollten Sie daran Interesse haben, nehmen Sie gern mit unserer Beratungsstelle Kontakt auf. Ansprechpartner ist der Kriminalbeamte Herr Sven Mehrtens, Telefon 0471/953-1420, E-Mail: s.mehrtens@polizei.bremerhaven.de.

Diese und viele weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter https://www.polizei.bremerhaven.de/einbruchschutz.html sowie unter www.k-einbruch.de

Werden Sie aktiv, beugen Sie vor! So können Sie sich und Ihr Eigentum besser schützen!

