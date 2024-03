Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mutmaßliche Diebin muss in Haft

Neugersdorf (ots)

19.03.2024 / 19:20 Uhr / Neugersdorf (S 148)

In der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf nahm die Bundespolizei am 19. März 2024 eine Tschechin fest.

Die 26 Jahre alte Frau war mit einem Taxi aus Tschechien kommend eingereist und hatte keinen Ausweis dabei. In der Folge stießen die Beamten auf einen offenen Haftbefehl. Demnach wird seit 2022 wegen räuberischen Diebstahls gegen die Frau ermittelt und sei die Untersuchungshaft zu prüfen. Sie wurde heute dem Haftrichter am Amtsgericht Görlitz vorgeführt, der die Haft anordnete. Die Bundespolizisten lieferten die Tschechin in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell