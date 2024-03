POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Babenhausen (ots) - In der Nacht auf Freitag (8.3.) entwendeten Kriminelle auf bislang unbekannte Weise einen weißen Citroen Jumper, der in der Straße "An der Stadtmauer" auf einem Parkplatz geparkt war. An dem Jumper sind die amtlichen Kennzeichen DA-RO 9999 angebracht. Das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in ...

mehr