Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Größerer Polizeieinsatz bei Festnahme

Griesheim (ots)

Ein 37-jähriger Mann löste am Donnerstagabend (7.3.) gegen 20 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus, als er mutmaßlich versuchte seiner Haftstrafe zu entkommen. Aufgrund drei offener Haftbefehle suchten die Beamten den 37-Jährigen in der Zeppelinstraße auf. Als der Mann nach einem Messer griff, in der Absicht, dieses gegen sich selbst einzusetzen, wurden um eine Gefährdung aller Beteiligten auszuschließen, weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Der 37-Jährige konnte anschließend unverletzt festgenommen werden und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell