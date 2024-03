Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Schwarz-weißer Motorroller gestohlen

Viernheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Freitag (08.03.) zwischen 2.00 und 7.30 Uhr im Heinrich-Lanz-Ring einen schwarz-weißen Motorroller der Marke "Kymco". Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell des Typs "KF10AA" mit dem Kennzeichen "819 CFI". Vermutlich wurde das durch Schlösser gesicherte motorisierte Zweirad mit einem größeren Fahrzeug von dem Stellplatz abtransportiert.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Motorrollers, geben kann, wird gebeten sich an das Kommissariat 42 der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/93770 zu wenden.

