Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am 08.12.2023 im Zeitraum von ca. 08.00 Uhr - 15:30 Uhr wurde auf dem Otto-Hahn-Ring Höhe der Firma Prismann GmbH in 64653 Lorsch, ein geparkter Volvo XC60 in schwarz an der vorderen Fahrzeugkarosserie beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 2000 EUR beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252- 7060 zu melden.

