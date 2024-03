Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchte Männer an Grenze und auf der Autobahn gestoppt

Zittau, Bautzen, Neugersdorf (ots)

15.03.2024 / 23:50 Uhr / Zittau (B 178) 16.03.2024 / 02:50 Uhr / Bautzen (BAB 4) 17.03.2024 / 06:00 Uhr / Neugersdorf (S 148) 17.03.2024 / 11:50 Uhr / Zittau (B 178)

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei in den Grenzkontrollstellen der Oberlausitz sowie auf der Autobahn 4 bei Bautzen vier per Haftbefehl gesuchte Straftäter gestellt. Am 15. März 2024 erschien bei Zittau auf der B 178 um 23:50 Uhr ein 38-jähriger rumänischer Autofahrer zur Einreisekontrolle, der wegen Geldwäsche zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Er zahlte den offenen Betrag in Höhe von 1.486,00 Euro und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen.

Auch ein am Folgetag um 02:50 Uhr auf dem BAB4-Rastplatz bei Bautzen festgenommener 36-jähriger Weißrusse konnte seine offene Geldstrafe zahlen, zu der er wegen Diebstahls verurteilt worden war. Durch die Zahlung von 322,50 Euro muss er nicht für die nächsten 20 Tage ins Gefängnis.

Ein 34 Jahre alter Niederländer wurde durch die Beamten am gleichen Tag um 06:00 Uhr auf der S 148 bei Neugersdorf gestoppt. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hatte ihn ein Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Eine Restfreiheitsstrafe von 18 Tagen musste er nicht antreten, weil der den offenen Betrag in Höhe von 1.048,59 Euro zahlen konnte.

Für einen 20-jährigen Ukrainer endete am 17. März 2024 auf der B 178 bei Zittau um 11:50 Uhr die Fahrt mit seinem Wagen. Gegen ihn hatte ein Gericht wegen einem offenen Strafverfahren Sitzungshaft angeordnet. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

