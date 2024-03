Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser will sich verfahren haben

Neugersdorf (ots)

14.03.2024 / 17:20 Uhr / Neugersdorf (S 148)

Die Bundespolizei stoppte am Nachmittag des 14. März 2024 in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf einen usbekischen Schleuser von drei Landsleuten, der versehentlich aus Tschechien kommend die Grenze überfahren haben will.

Um 17:20 Uhr kontrollierten die Beamten den 31-jährigen Mann und seine Mitfahrer in einem in Polen zugelassenen Peugeot 508. Bei ihnen handelt es sich um zwei 47 und 32 Jahre alte Frauen sowie einen 45-jährigen Mann. Während der Fahrer sich ordnungsgemäß ausweisen konnte und ein gültiges Visum besitzt, konnten die drei anderen Personen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen. Der Fahrer gab an, dass er eigentlich direkt nach Polen fahren wollte und sein Navi ihn hierher geschickt habe.

Die Hintergründe dieser Fahrt sind nun Gegenstand der Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern. Die drei Geschleusten müssen sich wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Die vier Personen wurden nach Tschechien zurückgewiesen.

