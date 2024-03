BPOLI EBB: Migranten in Ostritz aufgegriffen

Neukirch / Lausitz (Ost) (ots) - 11.03.2024 / 13:00 Uhr / Neukirch / Lausitz (Ost) Unbekannte Täter haben sich am Bahnübergang der Neukircher Straße "Am Ostbahnof" nahe des Bahnhaltepunktes ausgetobt. Bahnmitarbeiter baten die Bundespolizei am 11. März 2024 um Unterstützung. Die Beamten dokumentierten die Schäden, die die Täter hinterlassen haben. Sie hatten drei Verkehrsschilder abgeschraubt, mit Schriftzeichen ...

mehr