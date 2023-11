Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - Hilden - 2311054

Mettmann (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 15. November 2023 bis Donnerstagmorgen, 16. November 2023 wurden zwei Motorräder aus einer Tiefgarage in Hilden entwendet. Wie die unbekannten Tatverdächtigen in die Tiefgarage gelangen, die verschlossenen Motorräder starten oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der Halter der Motoräder hatte die Maschinen am 15. November 2023 gegen 15 Uhr zuletzt in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses an der Marie-Colinet-Straße auf Höhe der Hausnummer 12 stehen sehen. Am nächsten Morgen, gegen 5:25 Uhr, stellte er das Verschwinden fest. Bei den Motorrädern handelt es sich um eine schwarze Honda CB10000RA und um eine schwarze Yamaha MT-07. Der Zeitwert wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Bisher liegen der Polizei noch keine konkreten Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib der gestohlenen Motorräder vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts wurden veranlasst, führten bisher jedoch zu keinem positiven Ergebnis. Es wurden Strafverfahren und weitere Ermittlungen eingeleitet, Fahrzeuge und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei in Hilden bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Angaben zum aktuellen Standort der gesuchten Motorräder unter: 02103 / 898-6410.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell