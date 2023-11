Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainerbrand - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2311053

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Freitag, 17. November 2023, kam es zu einem Brandausbruch in einem Müllcontainer an der Tegeler Straße in Monheim am Rhein. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 3:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein zu einem Brandausbruch in einem Müllcontainer an der Tegeler Straße gerufen. Dank eines schnellen Eingreifens konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Dennoch wurde der Restpapiercontainer vollständig und ein weiterer leicht beschädigt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können, sich jederzeit mit der Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell