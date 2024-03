Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus an Bahnübergang

Neukirch / Lausitz (Ost) (ots)

11.03.2024 / 13:00 Uhr / Neukirch / Lausitz (Ost)

Unbekannte Täter haben sich am Bahnübergang der Neukircher Straße "Am Ostbahnof" nahe des Bahnhaltepunktes ausgetobt. Bahnmitarbeiter baten die Bundespolizei am 11. März 2024 um Unterstützung.

Die Beamten dokumentierten die Schäden, die die Täter hinterlassen haben. Sie hatten drei Verkehrsschilder abgeschraubt, mit Schriftzeichen besprüht und ins Gebüsch geworfen. Außerdem wurden Teile einer Lichtzeichenanlage demontiert und am nahen Elektro-Schalthaus des Bahnübergangs mehrere bis zu 90 Zentimeter große Graffitischriftzüge in schwarzer Farbe angebracht.

Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die technische Funktion der Anlagen des Bahnübergangs wurde nicht beeinträchtigt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Etwaige Zeugen können Hinweise unter der Telefonnummer 03586 / 76020 mitteilen.

