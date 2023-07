Ulm (ots) - Gegen 14.15 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Smart auf der B297 von Kirchheim in Richtung Albershausen. In Schlierbach, an der Abzweigung Bünzwangen fuhr der 80-Jährige mit seinem Mercedes auf die B297 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Smart Fahrers. Bei dem folgenden Zusammenstoß kam der ...

mehr