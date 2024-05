Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Traktor in Brand geraten (02.05.2024)

Trossingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Straße "Kleiner Heuberg" ein Traktor der Marke Deere auf einer freien Fläche in Vollbrand geraten und musste von der Feuerwehr Trossingen gelöscht werden. Der Eigentümer bemerkte den brennenden Traktor. Eine Angehörige verständigte daraufhin gegen 2 Uhr die Feuerwehr. Diese rückte mit sechs Fahrzeugen und 24 Mann zu dem gemeldeten Fahrzeugbrand aus und brachte diesen auch schnell unter Kontrolle. Der am Traktor entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

