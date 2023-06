Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Schützenfestzelt an der Haselünner Straße in Lingen zu zwei Körperverletzungen. Zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr wurden zwei männliche Besucher im Eingangsbereich des Zeltes von unbekannten jungen Männern aus einer Gruppe heraus angegriffen und dadurch leicht verletzt. Die Täter seien laut Zeugenaussage ca. 17 bis 21 Jahre alt und in einer Gruppe von etwa sechs bis acht Personen unterwegs gewesen. Die Gruppe hielt sich längere Zeit im Außenbereich vor dem Zelt auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer: 0591-870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell