POL-EL: Uelsen - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 10. Juni kam es auf einem Parkplatz an der Straße Umländerwiek links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 11 und 11.30 Uhr einen dort abgestellten silbernen Ford. Anschließend setzt sich der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

