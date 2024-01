Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag (12.01.2023), 01:15 Uhr bis 01:30 Uhr in die Büroräume eines Pflegedienstes in der Saalfelder Straße ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsuchten, entwendeten der oder die unbekannten Täter ein Behältnis mit Bargeld. Die eingesetzten Beamten sicherten am Tatort umfangreiche Spuren und leiteten die Ermittlungen zu dieser Tat ein. Hierfür werden weitere Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0009953/2024 an die Geraer Polizei zu wenden. Tel.: 0365 829 0 (PS)

