Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Diesel aus Fahrzeugen gestohlen

Coesfeld (ots)

Rund 30 Liter Diesel haben Unbekannte in Ascheberg aus Fahrzeugen gestohlen.

An der Albert-Koch-Straße bohrten die Täter ein Loch in den Tank eines MAN-Transporters. Darüber zapften sie rund 20 Liter Diesel ab. Passiert ist das zwischen 17 Uhr am Mittwoch (04.10.23) und 6.40 Uhr am Donnerstag (05.10.23).

Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (04.10.23) und 6.30 Uhr am Donnerstag (05.10.23) gingen Unbekannte einen Citroen Jumper oder Relay an. Dieser stand an der Herberner Straße. Die Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und entwendeten rund zehn Liter Diesel.

Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell