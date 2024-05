Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Drei beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in der Ulmer Straße. Die 37-jährige Lenkerin eines VW Golf, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, erkannte zu spät, dass an einer roten Ampel zwei vor ihr befindliche Pkw anhielten. Sie fuhr auf den Renault auf, sodass dieser noch auf den BMW vor ihm geschoben wurde. Der Golf war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Ravensburg

Unfallflucht

Nach einem Unfall einfach weitergefahren ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch zwischen 5.30 und 15.15 Uhr einen in der Schützenstraße geparkten Skoda mutmaßlich beim rückwärts Rangieren gerammt hat. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro an der gesamten Fahrerseite. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Zeugen zu Vorfall an Busbahnhof vom 16.04.24 gesucht

Zeugen sucht das Kriminalkommissariat Ravensburg zu einem möglichen Vorfall, der sich am Nachmittag des Dienstag, 16.04.24, zwischen 14 und 14.30 Uhr am Busbahnhof ereignet haben soll. Eine Jugendliche soll hier von drei unbekannten Männern, die Motorrad-Kutten getragen hätten, angegangen worden sein. Eine Passantin sei dann zu Hilfe gekommen und die Situation habe sich aufgelöst. Um die genauen Umstände des Geschehens klären zu können, suchen die Ermittler mögliche Zeugen des Streits und insbesondere die unbekannte Frau, die geholfen hat. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 bei der Polizei zu melden.

Bodnegg

Nach Unfall verletzt

Verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde ein 85-jähriger VW-Golf-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz nach 14.15 Uhr auf der L 335. Er befuhr die Bodnegger Straße in Richtung Bodnegg und kam aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er einen Bordstein, prallte gegen eine Gartenmauer und kam schließlich in einer Hofeinfahrt zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Gossetsweiler

Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Bei einem Unfall verletzt wurde ein 42-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der L 288 bei Gossetsweiler. Der 22-jährige Lenker eines VW wollte von einem Feldweg auf die L 288 einbiegen und übersah dabei den in Richtung Ravensburg fahrenden und vorfahrtsberechtigten Zweiradlenker. Durch die folgende Kollision stürzte der 42-Jährige und verletzte sich an der Hand. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Weingarten

Weitere Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Weingarten und sucht weitere Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 29-jähriger Fußgänger, der sein Rad schob, am Donnerstag gegen 13 Uhr die Hähnlehofstraße auf einem Fußgängerüberweg queren. Als er bereits auf dem Fahrstreifen war, sei ein roter Porsche ohne zu bremsen auf ihn zugefahren und habe den Vorderreifen des Fahrrads touchiert. Danach sei es zu einem Streit zwischen dem Fußgänger und dem Pkw-Lenker gekommen, woraufhin der 29-Jährige sich vor das Fahrzeug gestellt habe, um es am Wegfahren zu hindern. Zeugen zufolge sei der Porschefahrer trotzdem losgefahren, woraufhin es erneut zur Kollision mit dem Vorderrad kam. Hierdurch erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen am Bein, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro am Rad. Der Porsche sei dann davongefahren. Nachdem das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt ist, dauern die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeuglenker an. Das Polizeirevier Weingarten bittet zur genauen Klärung des Geschehensablaufs weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Scheibe eingeworfen und Gegenstände gestohlen

Offenbar mit zwei Steinen hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen kurz nach 5 Uhr die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäfts in der Karlstraße eingeworfen. Danach nahm er mehrere Gegenstände aus der Auslage und flüchtete. Der Täter wird als etwa 180 cm groß und mit schmächtiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er hellblaue Jeans, eine schwarze Jacke und möglicherweise rote Schuhe. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen i. A.

Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und rund 19.000 Euro Gesamtsachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Zeppelinstraße. Gegen 11.15 Uhr wollte eine 71-jährige Citroen-Lenkerin von der Zeppelinstraße nach links in die Ravensburger Straße abbiegen und übersah dabei, dass der vor ihr in gleicher Richtung fahrende Citroen verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie fuhr wuchtig auf und schob den Wagen noch auf einen an der Einmündung stehenden Seat. Während die 71-Jährige nach derzeitigem Stand unverletzt blieb, wurden die beiden 62 und 48 Jahre alten Fahrerinnen mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Dienstag, 9.30 Uhr, und Donnerstag, 20.45 Uhr, einen in der Kurzen Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten Subaru gesteift. Möglicherweise war dabei ein Anhänger mit beteiligt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu Tat und Täter.

Bad Wurzach

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein achtjähriges Kind wurde beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Sigebrandstraße verletzt. Der 38-jährige Lenker eines Ford wollte vom Rößleweg nach rechts in die Sigebrandstraße einbiegen und orientierte sich dabei nur nach links. Wohl daher übersah er den von rechts kommenden Jungen, der vor dem Pkw auf die Straße trat und durch den folgenden Anstoß zu Fall kam. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

