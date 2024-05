Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung an Schaufenster des Wahlkreisbüros Bündnis 90/Die Grünen in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Samstag, 04.05.2024, zwischen 14:00 und 23:45 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe an einem Informations-Schaukasten des Wahlkreisbüros der Partei Bündnis 90/Die Grünen beschädigt. Der Schaden war bereits am Samstagabend einem Anwohner des Hauses aufgefallen, wurde jedoch erst am Sonntagmorgen durch einen Verantwortlichen des Parteibüros der Polizei gemeldet. Das im Inneren des Schaufensters ausgestellte Informations- und Werbematerial verblieb gänzlich unangetastet. Das Büro befindet sich auf der Hagenstraße, einem belebten Bereich der Buerschen Innenstadt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Täter oder das Tatmotiv vor. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209-365-0.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell