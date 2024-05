Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stehlen Reifen und Felgen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Keine Weiterfahrt mehr für vier Autos eines Händlers an der Grothusstraße in Schalke. Ein Mitarbeiter des Autohauses rief am Donnerstagmorgen, 2. Mai 2024, die Polizei, nachdem er den Diebstahl bemerkt hatte. Er gab an, dass die Fahrzeuge auf dem benachbarten Parkplatz eines Baumarktes geparkt worden seien. Der oder die Täter montierten zwischen dem 30. April 2024, 18 Uhr, und dem 2. Mai 2024, 7 Uhr, Reifen und Felgen von vier Fahrzeugen ab. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell