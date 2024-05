POL-GE: Unbekannter stielt Hundefutter

Gelsenkirchen (ots) - Drei bislang unbekannte Personen haben am frühen 1. Mai 2024 einen 30 Jahre alten Gelsenkirchener in Buer geschlagen und bestohlen. Ein Zeuge, der den Geschädigten in hilfloser Lage sah, rief Rettungsdienst und Polizei gegen 3.50 Uhr zur Horster Straße Ecke Rottmannsiepe in Buer. Der Geschädigte gab an, dass ihn drei Personen ansprachen, als er auf dem Weg nach Hause war. Es sei zum Streit ...

