Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei tatverdächtige Räuber gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Drei bislang unbekannte Personen haben am frühen 1. Mai 2024 einen 30 Jahre alten Gelsenkirchener in Buer geschlagen und bestohlen. Ein Zeuge, der den Geschädigten in hilfloser Lage sah, rief Rettungsdienst und Polizei gegen 3.50 Uhr zur Horster Straße Ecke Rottmannsiepe in Buer. Der Geschädigte gab an, dass ihn drei Personen ansprachen, als er auf dem Weg nach Hause war. Es sei zum Streit gekommen und die Tatverdächtigen hätten ihm sein Telefon geraubt. Angaben zu den Tatverdächtigen konnte er nicht machen. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell