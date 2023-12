Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Eigentümer zu Fundfahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin zu diesem schwarzen Mountainbike der Marke Bulls.

Ein 25-jähriger Nienburger fand das herrenlose Fahrrad in den vergangenen Tagen in einem Gebüsch an der Mindener Landstraße in Nienburg.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann sich das Fahrrad bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg nach Vorlage eines Eigentumsnachweises abholen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell