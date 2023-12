FW-EN: Viel zu tun für die Feuerwehr

Herdecke (ots) - Die Feuerwehr Herdecke wurde am Donnerstagmorgen um 11:03 Uhr zu einer Türöffnung in die Straße "Altes Feld" alarmiert. Vor Ort gab es glücklicherweise einen Nachbarn, welcher zu der betroffenen Wohnung einen Schlüssel hatte. Die Wohnung wurde begangen und der Patient an den anwesenden Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr ...

