FW-EN: Gasaustritt am Ahlenberg

Herdecke (ots)

Am Samstag gegen 15:50 Uhr wurde in Folge von Baggerarbeiten eine Gasleitung am Waldweg beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke konnte das Leck abdichten.

Zwei Arbeiter waren damit beschäftigt, mit einem Minibagger im Vorgarten eines Hauses im Bereich der Gasleitung Ausschachtungsarbeiten durchzuführen. Es gelang ihnen zunächst um die Gasleitung herum zu arbeiten. Dann fiel jedoch ein schwerer Stein auf die Leitung und beschädigte diese. Als die Männer das Zischen hören, warfen sie direkt eine Ladung Sand auf das Leck und minimierten den Gasaustritt, bevor sie die Feuerwehr verständigten.

Als der Alarm um kurz vor vier an der Feuerwache eintraf, hielten sich aufgrund eines Lehrgangs und der Nikolausfeier für die Familien der Feuerwehrleute an der Wache auf. So konnte unter den Augen vieler Kinder direkt ein ganzer Löschzug mit vier Fahrzeugen zum Gasleck ausrücken.

An der Einsatzstelle sperrten die Feuerwehrleute zunächst den Bereich und bereiteten einen Löschangriff vor. Parallel wurden Messungen mit Gaswarngeräten durchgeführt. Nach dem Eintreffen des Gasversorgers legte eine Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz das Leck in der Gasleitung wieder frei und dichtete es mit einem Stopfen ab. Dabei kam es erneut zu einer deutlichen Erhöhung der Gaskonzentration, die nun auch in der weiteren Umgebung riechbar war.

Nach rund zwei Stunden waren alle Einsätze abgeschlossen. Es waren ca. 45 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Die Drehleiter wurde zum Glück bei dem Einsatz nicht benötigt und konnte daher rechtzeitig den Nikolaus zu seinem Einsatz an der Feuerwache fahren, während viele Vater und Mütter allerdings als Feuerwehrleute noch im Einsatz waren.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell