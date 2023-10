Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Euskirchen-Vermisste Person

Euskirchen (ots)

Seit dem 09.08.2023 wird ein 29-Jähriger aus Euskirchen vermisst. Laut Angaben der Mutter leide ihr Sohn an einer psychischen Erkrankung und lebe auf eigenen Wunsch im Freien.

Aufgrund der psychischen Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Er hatte sich in der Vergangenheit in ganz Deutschland oder auch im europäischen Ausland aufgehalten.

Wer kann Angaben zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

-männlich -dunkelblonde Haare -braun-grüne Augen -schlank -194 cm -bunte Haremshose -Vollbart -Tattoo "NUKY" am rechten Arm, Narbe rechtes Schienbein

https://polizei.nrw/fahndung/117985

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell