POL-EU: Falscher Polizeibeamte von richtigen Polizeibeamten geschnappt

Kall (ots) - Am Mittwoch, den 18. Oktober, haben zwei männliche Unbekannte gegen 18 Uhr mehrere Parfumflaschen in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Kall entwendet. Der Diebstahl wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet, aber erst im Nachgang von einem Ladendetektiv entdeckt. Am Samstag kehrte einer der männlichen Personen gegen 17 Uhr in den Supermarkt zurück. Der 29-Jährige wurde von der Marktleiterin ...

