BPOLI C: Haftbefehl in Reitzenhain vollstreckt

Chemnitz (ots) - Am 2. Mai 2023 um 13:20 Uhr wurden zwei afghanische Jugendliche im Alter von 15 Jahren bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Chemnitzer Hauptbahnhof vorstellig und begehrten Asyl. Die beiden jungen Männer konnten keine aufenthaltslegitimierenden Do- kumente vorweisen und gaben an, mit einem LKW nach Deutschland ge- reist zu sein, ...

mehr