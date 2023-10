POL-EU: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 266

Euskirchen (ots) - Ein auffälliger Verkehrsteilnehmer wurde der Bonner Polizei gegen 22 Uhr am Samstagabend (21.10.2023) per Notruf gemeldet. In Heimerzheim fuhr ein PKW-Fahrer in Schlangenlinien und mit wechselnder Geschwindigkeit in Richtung Euskirchen. In Euskirchen wurde der Fahrzeugführer von zwei weiteren Verkehrsteilnehmern an der Weiterfahrt gehindert und von den Euskirchener Polizeibeamten kontrolliert. Am ...

mehr