Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Rehren

31749 Auetal-Rehren (ots)

(me) Am Donnerstag, 28.12.2023, in der Zeit zwischen 09:00 und 09:20 Uhr, parkte ein 30-jähriger Anwohner aus dem Auetal seinen Pkw auf dem Parkplatz des dortigen Penny-Marktes.

Nach Rückkehr stellt er fest, dass sein Pkw vermutlich beim Ein-/Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Führer des Kfz verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rinteln unter Telefon 05751 / 9646-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell