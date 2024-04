Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Lebensgefahr/35-Jähriger bei Feuer in Schalke schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand an der Wilhelminenstraße in Schalke am späten Montagabend, 29. April 2024, 22.40 Uhr, ist ein 35 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und brachten den Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.

