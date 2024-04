Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt berauschten und mit offenem Haftbefehl gesuchten Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Einen unter Drogeneinfluss Auto fahrenden und mit Haftbefehl gesuchten 54-Jährigen haben Polizeibeamte am Freitagabend, 26. April 2024, in Buer kontrolliert. Die Beamten stoppten das Fahrzeug des Gelsenkircheners gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung von Cranger Straße und Vom-Stein-Straße und stellten dabei fest, dass gegen den 54-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Aufgrund dessen wurde er mit zur Polizeiwache genommen, wo sich Hinweise auf Drogenkonsum ergaben. Der Mann gab zu, am Vorabend Kokain konsumiert zu haben, woraufhin ihm nach einem positiven Drogenvortest ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nachdem der Gelsenkirchener die ersatzweise geforderte Geldstrafe beglichen hatte, konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum Abbau der berauschenden Substanz.

